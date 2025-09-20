Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лонни Уокер назвал Кендрика Нанна пионером переходов из НБА в Европу

Защитник «Маккаби» Лонни Уокер заявил, что волна переходов американских игроков из НБА в Евролигу началась с примера Кендрика Нанна.

Источник: Чемпионат.com

Защитник «Маккаби» Лонни Уокер заявил, что волна переходов американских игроков из НБА в Евролигу началась с примера Кендрика Нанна.

«Всё действительно началось с Кендрика Нанна. Он стал одним из пионеров, показал, что американцам комфортно приезжать в Европу и играть здесь. Когда это делает игрок такого уровня, начинается эффект домино. Я пошёл следом, теперь всё больше американцев перебираются в Евролигу. Я стараюсь отвечать на их вопросы и объяснять разницу между НБА и Европой», — приводит слова Уокера Eurohoops.

Уокер был выбран на драфте НБА 2018 года под 18-м номером и провёл 361 матч в составе «Сан-Антонио», «Бруклина», «Филадельфии» и «Лейкерс», где в сезоне-2022/2023 играл вместе с Нанном. В 2024 году он перешёл в «Жальгирис», а нынешний сезон начнёт в «Маккаби».