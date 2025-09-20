Лонни Уокер назвал Кендрика Нанна пионером переходов из НБА в Европу

«Всё действительно началось с Кендрика Нанна. Он стал одним из пионеров, показал, что американцам комфортно приезжать в Европу и играть здесь. Когда это делает игрок такого уровня, начинается эффект домино. Я пошёл следом, теперь всё больше американцев перебираются в Евролигу. Я стараюсь отвечать на их вопросы и объяснять разницу между НБА и Европой», — приводит слова Уокера Eurohoops.