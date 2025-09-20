Ричмонд
Неемиаш Кета станет основным центровым «Бостона» в новом сезоне

Источник: Чемпионат.com

26-летний центровой Неемиаш Кета рассматривается как главный кандидат на стартовую позицию в передней линии «Бостон Селтикс». Об этом сообщил обозреватель Брайан Робб, отметив, что тренерский штаб примет окончательное решение по итогам тренировочного лагеря.

«Я бы назвал Кету явным фаворитом. Он провел сильное лето на Евробаскете, имеет опыт игры в системе “Бостона” и остается лучшим защитником трехсекундной зоны и подбирающим в составе. Но это не значит, что место будет отдано ему автоматически — многое зависит от того, каким видит стиль игры Джо Маззулла. Если ставка будет на меньшие пятерки с Джейленом Брауном на позиции тяжелого форварда, возможны изменения в ротации», — приводит слова Робба Mass Live.