Неемиаш Кета станет основным центровым «Бостона» в новом сезоне

«Я бы назвал Кету явным фаворитом. Он провел сильное лето на Евробаскете, имеет опыт игры в системе “Бостона” и остается лучшим защитником трехсекундной зоны и подбирающим в составе. Но это не значит, что место будет отдано ему автоматически — многое зависит от того, каким видит стиль игры Джо Маззулла. Если ставка будет на меньшие пятерки с Джейленом Брауном на позиции тяжелого форварда, возможны изменения в ротации», — приводит слова Робба Mass Live.