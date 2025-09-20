Наз Хиллмон из «Атланты» стала «Лучшей шестой» сезона-2025 женской НБА

Хиллмон была выбрана 15-й на драфте-2022 и сейчас проводит четвёртый сезон в лиге. В регулярном чемпионате сезона-2025 она в среднем набирала 8,6 очка, делала 6,2 подбора и 2,4 передачи за 25,5 минуты. В 27 из 44 матчей сезона форвард начинала игру со скамейки запасных.