Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уилли Грин заявил, что Джордан Пул готов к новому этапу в карьере

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Уилли Грин высказался о перспективах новичка команды Джордана Пула.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Уилли Грин высказался о перспективах новичка команды Джордана Пула. По словам наставника, защитник находится на стадии, когда может сделать следующий шаг в своём развитии.

«Мы рады, что Джордан присоединился к нам. Я думаю, он достиг того момента, когда готов двигаться дальше. После периода в “Вашингтоне” переход в новую конкурентную среду даёт ему стимул. Он умеет атаковать, у него есть опыт побед, и мы видим, как всё постепенно складывается», — сказал Грин в шоу на Youtube-канале WDSU News.

Пул перешёл в «Пеликанс» этим летом после двух сезонов в «Вашингтоне». Ранее он выступал за «Голден Стэйт», где стал чемпионом НБА в 2022 году.