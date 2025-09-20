Ричмонд
Агент: Куминга может быть обменян в середине сезона

Форвард «Голден Стэйт Уорриорс» Жонатан Куминга может покинуть команду во время следующего регулярного чемпионата НБА.

Источник: Чемпионат.com

Форвард «Голден Стэйт Уорриорс» Жонатан Куминга может покинуть команду во время следующего регулярного чемпионата НБА. Об этом рассказал его агент Аарон Тёрнер.

«Сейчас трудно предсказать, как будут развиваться события, но вероятность обмена Жонатана довольно высока, и, скорее всего, это произойдёт в середине сезона. В какой клуб он перейдёт и какие последствия это повлечёт — пока неизвестно. Мы учитываем, что за четыре года в “Голден Стэйт” его путь был непростым и результаты складывались по-разному. Поэтому для него особенно важно правильно использовать опцию игрока, чтобы ситуация обернулась в его пользу. С точки зрения рыночной стоимости сейчас речь идёт примерно о 24 миллионах долларов, и мы готовы работать так, чтобы все условия были соблюдены, включая финансовые ограничения для клуба», — сказал Тёрнер в интервью на YouTube-канале 95.7 The Game.