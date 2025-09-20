Агент: Куминга может быть обменян в середине сезона

«Сейчас трудно предсказать, как будут развиваться события, но вероятность обмена Жонатана довольно высока, и, скорее всего, это произойдёт в середине сезона. В какой клуб он перейдёт и какие последствия это повлечёт — пока неизвестно. Мы учитываем, что за четыре года в “Голден Стэйт” его путь был непростым и результаты складывались по-разному. Поэтому для него особенно важно правильно использовать опцию игрока, чтобы ситуация обернулась в его пользу. С точки зрения рыночной стоимости сейчас речь идёт примерно о 24 миллионах долларов, и мы готовы работать так, чтобы все условия были соблюдены, включая финансовые ограничения для клуба», — сказал Тёрнер в интервью на YouTube-канале 95.7 The Game.