Джеймс Уорти сравнил Маркуса Смарта с Роном Харпером в «Лейкерс»

"Я помню, когда Фил Джексон привёл к нам Рона Харпера. Знаете, Рон ещё мог играть, но, что более важно, он был очень полезен в раздевалке. И тут к вам присоединяется Смарт, который всё ещё может играть в защите, сообразительный.