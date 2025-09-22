Ричмонд
Рэндольф: в НБА становится меньше места для классических «больших» игроков

Бывший форвард Зак Рэндольф заявил, что в современной НБА сокращается роль центровых и тяжёлых форвардов.

Источник: Чемпионат.com

Бывший форвард Зак Рэндольф заявил, что в современной НБА сокращается роль центровых и тяжёлых форвардов. По его словам, команды всё чаще используют универсальных баскетболистов ростом около 2,00−2,05 м, которые могут играть сразу на нескольких позициях.

«Мне кажется, что больших игроков делают исчезающим видом. Сейчас твои большие — это парни ростом 201−203 см. Я называю их гибридами. У некоторых команд на площадке сразу пять игроков по 203 см. Самый высокий — 206 см, а разыгрывающий — 198−200 см. Так что теперь это называется гибридом. Сегодня игра действительно стала без позиций. Ты должен уметь бросать, ты должен уметь защищаться против первого, второго, третьего и четвёртого номера», — сказал Рэндольф в интервью на YouTube-канале All In.