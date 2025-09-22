Рэндольф: в НБА становится меньше места для классических «больших» игроков

«Мне кажется, что больших игроков делают исчезающим видом. Сейчас твои большие — это парни ростом 201−203 см. Я называю их гибридами. У некоторых команд на площадке сразу пять игроков по 203 см. Самый высокий — 206 см, а разыгрывающий — 198−200 см. Так что теперь это называется гибридом. Сегодня игра действительно стала без позиций. Ты должен уметь бросать, ты должен уметь защищаться против первого, второго, третьего и четвёртого номера», — сказал Рэндольф в интервью на YouTube-канале All In.