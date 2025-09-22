Бронни Джеймс — игрок ротации «Лейкерс»? Оцениваем перспективы на сезон-2025/2026

Есть и объективные трудности: рост чуть ниже среднего для позиции, нестабильность в принятии решений под давлением, проблемы с потерями. Но именно благодаря этому его потенциальная роль в команде приобретает особую окраску. Ему не нужно быть копией Дончича или дублёром Ривза — важнее привнести то, чего у «Лейкерс» не так много: агрессивную и цепкую защиту на периметре, умение играть без мяча, дисциплину и надёжность при бросках из угла. В лиге, где особенно ценится способность нейтрализовать лидеров соперника хотя бы на несколько владений, это весомый актив.