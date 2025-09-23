Кто оказался труднейшим соперником для Леброна? Признание самого Короля

Драфт НБА 2004 года прошёл для Тарвера незаметно, и лишь спустя год он попытался пробиться в лигу через летний лагерь «Кливленда». Всё ограничилось несколькими минутами на площадке — шанса закрепиться он не получил. Дальше путь лежал за океан: контракты в Турции, Италии, Швеции, Ираке. В Европе Тарвер придерживался своего узнаваемого атакующего стиля, в скандинавских чемпионатах доходил до полуфиналов, а в иракском первенстве продолжал выходить на паркет даже после 30. Это не та история успеха, к которой привыкли болельщики, но история человека, для которого сама игра всегда была важнее титулов и регалий.