«Не вписывался в планы». Владелец «Финикса» объяснил причины обмена Дюранта

«Мы очень довольны игроками, которых получили. Никто не сомневается, что Кевин Дюрант — выдающийся баскетболист, но он не вписывался в наши планы на будущее. Конечно, у него прекрасная карьера, но он не походит для того, что мы собираемся делать. Но мы услились отличными игроками. Диллон рукс — боец с менталитетом победителя. Такие качества нужны нашей организации. Джейлен Грин — отличный скорер, отыгравший все матчи в прошлом сезоне», — приводит слова Ищбии ESPN.