«Лейкерс» дали понять, что эпоха Леброна Джеймса подходит к концу. Вот главная причина

Что дальше? Вариантов несколько. Возможно, он согласится на новый контракт на скромные деньги ради того, чтобы разделить сезон с сыном Бронни, который продолжает свой путь в лиге. Глядишь, и второй сын через год появится в НБА. Не исключён и другой сценарий: переход в клуб, где летом 2026 года появится реальная перспектива титула. И, конечно, остаётся вопрос о завершении карьеры — пусть сам Леброн пока этого и не озвучивает.