«Миннесота» уступила «Финиксу» в третьем матче полуфинала WNBA

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. «Миннесота Линкс», за которую выступают россиянки Мария Клюндикова и Анастасия Олаири Косу, на выезде уступила «Финикс Меркури» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).
Встреча прошла в Финиксе и завершилась победой хозяев со счетом 84:76 (19:22, 29:22, 15:23, 21:9). Клюндикова провела на площадке 17 минут 30 секунд, набрала 8 очков, совершила 6 подборов и отдала одну результативную передачу, также в ее активе 3 блокшота. Косу участия в матче не принимала.
«Миннесота» уступает в серии до трех побед со счетом 1−2. Четвертая встреча пройдет также в Финиксе в ночь на 29 сентября.
В другом полуфинале клуб «Лас-Вегас Эйсес» обыграл в гостях «Индиану Фивер» со счетом 84:72 (20:16, 15:18, 24:22, 25:16) и вышел вперед в серии — 2−1.