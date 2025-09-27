«Миннесота» уступила «Финиксу» в третьем матче полуфинала WNBA

Встреча прошла в Финиксе и завершилась победой хозяев со счетом 84:76 (19:22, 29:22, 15:23, 21:9). Клюндикова провела на площадке 17 минут 30 секунд, набрала 8 очков, совершила 6 подборов и отдала одну результативную передачу, также в ее активе 3 блокшота. Косу участия в матче не принимала.