Джерри Уэст — главный неудачник? Всего 7 очков — и он был бы четырёхкратным чемпионом НБА

Тем не менее наследие Уэста связано не столько с победами, сколько с ощущением вечной недосказанности — с тем чувством, когда величие оказывается на расстоянии вытянутой руки. Виной тому не только «Бостон» Билла Расселла, создавший практически непроходимую династию, но и сама судьба: четыре раз Уэст уступал в седьмых матчах финалов — рекорд, который болезненно подчёркивает его неизменное присутствие у самой черты триумфа. Каждый раз казалось, что всё решило одно промахнувшееся попадание, один несостоявшийся момент, который мог бы переписать историю.