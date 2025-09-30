Стефен Карри в 37 быстрее, чем когда-либо! Как он обманул возраст?

Парадоксально, но, обсуждая 37-летнего Карри, мы говорим не о продлении его времени на паркете, а о расширении игровых возможностей. В его случае это закономерный результат кропотливой и продуманной работы. Его стиль всегда строился не на грубой атлетике, а на тонкой настройке движений, и именно это позволило органично вписать новые физические качества в уже отлаженную систему. Пэйн констатирует очевидное: игрок, который изменил само представление о бросковой культуре в баскетболе, смог сделать то же самое с понятием возраста.