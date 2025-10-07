Леброн Джеймс анонсировал важное заявление

На видео игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» садится на стул напротив репортера на баскетбольной площадке.
«Решение всех решений. 7 октября», — написал в соцсетях Леброн, добавив хештег «Второе решение».
В 2010 году четырехкратный чемпион НБА сделал знаменитое «Решение» — это было специальное телевизионное шоу на ESPN, где он объявил, что покидает «Кливленд Кавальерс» и переходит в «Майами Хит».
Многие полагают, что 40-летний Леброн может объявить, что предстоящий сезон будет последним в его игровой карьере.