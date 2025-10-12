«Тренер “Миннесоты” сказала, что ждет меня в следующем году». Клюндикова — об итогах сезона в женской НБА

«Миннесота», за которую в сезоне-2025 выступали Мария Клюндикова и Олаири Косу, уверенно выиграла регулярный сезон (34 побед — 10 поражений) и считалась главным фаворитом на итоговую победу. Однако в полуфинале «Линкс» в драматичной борьбе остановил «Финикс». После небольшого отпуска Клюндикова и Косу вот-вот приступят к тренировкам с БК УГМК и постепенно будут входить в российский чемпионат. О деталях своего третьего сезона в женской НБА Мария Клюндикова рассказала в интервью «СЭ».
Каждый день скучала по дому, по Родине
— Маша, ты герой или нет?
— Я герой своей жизни. Наверное, да.
— После сложного сезона в женской НБА как ты себя сейчас ощущаешь в физическом плане?
— Ощущаю себя прекрасно. Есть небольшая усталость. Думаю, что восстановлюсь после отдыха. Буду в хорошей форме к началу тренировок.
— Что сделала первым делом по приезде в Россию?
— Легла спать (смеется). Поехала к родителям и немного отдохнула. Мама приготовила любимые сырнички. В США с творогом проблемы, его практически не найти. С удовольствием провела время с родителями.
— Сезон в целом можно разделить на две части. В первой ты играла мало. Как думаешь, в чем причина?
— Наверное, в том, что я не принимала участия в тренировочном лагере с командой, поэтому некоторых игровых моментов не знала. Пришлось изучать их по ходу сезона. Так как я давно не играла в этой лиге, доверия со стороны тренера было поменьше. Чуть позже я стала и время получать, и тренер иначе относилась.
— Удалось добавить во второй части сезона?
— Если сравнивать, то в конце сезона появилось больше уверенности, стало больше получаться, улучшила трехочковый, физически стала сильнее.
— Только в одной игре регулярки ты выходила в старте. Тяжело для лидера сборной России привыкать к новой роли?
— На самом деле мне без разницы, когда выходить на паркет. Считаю, что я просто должна делать то, что умею. В матчах Евролиги я тоже не выходила в старте, зато полезно играла со скамейки.
— 1,4 фола за 11 минут в среднем за игру для «большого» игрока — очень неплохой показатель. Это хорошая игра в защите или все-таки игра от мяча?
— Это наша тактика — отзащищаться без фола, сыграть чисто в защите. Если я начинала фолить, то тренер сильно ругалась и сразу сажала на скамейку.
— Что показал этот сезон лично для тебя: где прибавить, что изменить, над чем работать?
— Нет предела совершенству, работать нужно всегда. Где-то хочется в «физике» прибавить, в нападении и в защите надо работать. Хочется сделать акцент над техническими моментами — в посту, на периметре, в дриблинге.
— Кто из игроков WNBA удивил тебя больше всего и чем?
— Как я и говорила ранее — Эйджа Уилсон (единственная баскетболистка в истории женской НБА, завоевавшая три титула чемпиона и три MVP за четыре сезона. — Прим. «СЭ»). Она большая молодец и Игрок с большой буквы. Гордо несет знамя лидера «Лас-Вегаса». Насколько она уверенно себя чувствует! Я восхищена. Также меня удивила Алисса Томас (олимпийская чемпионка, лидер женской НБА по передачам в плей-офф за всю историю. — Прим. «СЭ»). У нее, можно сказать, сломаны два плеча, но она прекрасно справляется со всеми проблемами, иногда делает трипл-даблы. Только слова уважения и восхищения. Наверное, эти два игрока.
— Привыкла к жизни в США за это время? В чем не смогла полностью адаптироваться?
— На самом деле я каждый день скучала по дому, по Родине, по рутинным домашним делам. Понятное дело, что за шесть месяцев я освоилась и привыкла к быту другой страны. Усвоила, как грамотно ездить по дорогам, где хорошие овощи, мясо, как вести себя в магазинах.
Из-за слишком жесткого контакта часто были травмы, драки, стычки
— Третий матч полуфинала, по сути, решил судьбы серии. Как так произошло?
— По моим ощущениям мы должны были выиграть эту серию, причем уверенно. Я считаю, что ключевой была именно вторая игра. Мы вели 20 очков, а после половины нас как будто подменили. Мы подумали, что матч выигран, а «Финикс» это почувствовал. Этот проигрыш нас надломил. Соперник стал увереннее, а мы, наоборот, начали сомневаться в себе. В третьем матче тренер соперников разобрал наши защиту и нападение, мы проиграли подбор, дали забить легкие очки. Нафисса [Коллиер] получила травму, что усугубило ситуацию. Хотелось выиграть серию и выигрывать финал, но, видимо, у судьбы другие планы. Надо сделать выводы. Надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем побороться за финал.
— С кем из команды, кроме Олаири Косу, общалась больше всего? С кем, наоборот, не смогла найти общий язык?
— Со всеми хорошо общались. Все настолько добрые и отзывчивые, с открытым сердцем. Если выделить, то больше общалась с Кейлой МакБрайд, Джессикой Шепард, Аланой Смит. Наверное, мой английский пока не настолько великолепный, поэтому в некоторых моментах мне было тяжело. Объяснялась короткими фразами, но хотелось говорить больше. Буду подтягивать английский.
— Были ли у тебя стычки с кем-то во время матчей?
— Ни с кем не было.
— Со стороны кажется, что женская НБА — очень нервная среда. Как можешь это прокомментировать?
— Не скажу, что нервная. Из-за того, что много игр, все хотят победить. Также отмечу, что судьи позволяют играть жестко, иногда грубо в ситуациях, когда можно останавливать игру. Много раз это было на моих глазах. Мне кажется, что такие моменты возникали чуть ли не каждую игру. Из-за этого были травмы, драки, стычки. Это не есть хорошо.
— Нафисса Коллиер реально такой крутой игрок или все-таки команда играет на нее?
— Очень умная, технически оснащена, играет в защите, но команда играет на нее, чтобы реализовывать сильные стороны этой баскетболистки.
— Ситуация с возможным локаутом — это правда? Как ты со стороны видишь эту конфликтную ситуацию?
— Я не думаю, что будет локаут. Скорее всего, стороны придут к соглашению. Мне кажется, что игроки должны получать больше. Каждая игра как финал, на вес золота. Матчи идут один за другим, плотный календарь, проходных встреч нет. Считаю, что эта лига должна отдавать больше.
На один из наших матчей пришло 18 тысяч, после игры у меня от шума разболелась голова
— Как тебе Миннеаполис?
— Спокойный город, очень похож на Екатеринбург. Река, мост, прям очень напоминает. Город очень понравился, только моря не хватает.
— Узнавали ли тебя в городе?
— В начале сезона никто не узнавал, а вот в конце сезона нас уже все знали: желали удачи, просили фото, переживали. Атмосфера на играх невероятная, очень вдохновляет. Я один раз смотрела матч «Лос-Анджелес» — «Миннесота», когда меня отчислили из команды. Очень понравилось наблюдать за происходящим. Настолько все открыто! Каждому желаю посмотреть такие матчи!
— Выбирались на американский футбол или на бейсбол?
— Ходила на бейсбол, на футболе были муж с братом. Им очень понравилось, а мне как-то не удалось найти для этого время. На бейсболе классно, но медленно. Мы разбирались долго, а когда поняли, то стало интересно.
— Где были семьей или командой?
— Времени было не так много. В основном с семьей гуляли в парке. С командой проводили совместные ужины перед плей-офф и перед полуфиналом. Это вообще такая традиция — собираться всеми сотрудниками команды: игроки, тренеры, администраторы, медиа. Да, вспомнила: мы ездили командой к известному продюсеру Джастину Вернону, который писал песни для Тейлор Свифт. Смотрели на звуковую студию, было очень интересно. Ходили с командой на яхте, классно провели время.
— Что надо перенять у женского НБА и внедрить в наш баскетбол?
— В WNBA более активный, быстрый, более физический баскетбол, нам этого не хватает. Если вне игры, то хочется видеть в продаже майки игроков в разном оформлении. Хотелось бы изменить атмосферу на матчах, больше вовлекая болельщиков в игру. Баскетболисты должны сами записывать много видео. Нужно больше социальных мероприятий. Мы ходили к детям перед началом школьных занятий.
— Сколько человек собирали ваши матчи?
— Максимум помню — 18 тысяч. Была удивлена, как нас поддерживают. После игры у меня от шума даже разболелась голова.
— Правда, что Кейтлин Кларк — суперзвезда?
— Да. В Индиане все в ее майках, чувствуется, что к ней огромный интерес. Это очень здорово.
— Приходили к вам ребята из «Тимбервулвс»?
— Помню, что были задрафтованные ребята. Основная команда была еще не собрана. Все были в отпусках.
— Не кажется ли, что теперь вы с Олой будете разрывать всех в российском чемпионате?
— Мы и так разрывали (Смеется.). Хочется в это верить. Надеюсь, что этот опыт нам пригодится, мы будем сильнее и лучше.
— Были ли российские болельщики на матчах?
— Я не встречала, но была девочка из Армении. Она знает русский язык, когда мы с Олой выходили на паркет, то всегда кричала: «Маша, давай! Ола, вперед!» А так семья всегда ходила и мама Олы.
— Появились ли персональные фанаты?
— Много пишут сообщений в социальных сетях, но лично никто из фанатов не признавался в любви. Все показывают искренние эмоции, что я играю за «Миннесоту», что играю в WNBA.
— Была ли процедура отъезда из команды? Что сказали тренеры и другие игроки?
— Была большая встреча с болельщиками. Не знаю, сколько их было, но очень много. Каждая говорила речь. Мы с Олой выходим — и все хлопают! Так приятно было. Очень неожиданно все. Сердце стучало быстрее, чем обычно, когда взяла микрофон. Сплошная радость! Каждый игрок говорил отдельно с тренером. Мне сказали, что ждут меня в следующем году. Составили план работы на сезон. Остаемся на связи.
— То есть поедешь в WNBA на следующий сезон?
— Мне этого очень хочется.
— Поставь себе оценку за сезон по пятибалльной шкале.
— Поставлю себе тройку. В какие-то моменты я была потеряна, где-то физически уставала, где-то не брала на себя атаки, не было уверенности, какие-то моменты были неидеальны. Тем не менее это большой опыт. Буду расти до пятерки по своей шкале.
— Смотрела ли игры премьер-лиги?
— Смотрела первые матчи. Болела за своих.
— Какие планы на сезон?
— Выиграть все!
Тимур Ганеев, Александр Невзгода