«Тренер “Миннесоты” сказала, что ждет меня в следующем году». Клюндикова — об итогах сезона в женской НБА

— По моим ощущениям мы должны были выиграть эту серию, причем уверенно. Я считаю, что ключевой была именно вторая игра. Мы вели 20 очков, а после половины нас как будто подменили. Мы подумали, что матч выигран, а «Финикс» это почувствовал. Этот проигрыш нас надломил. Соперник стал увереннее, а мы, наоборот, начали сомневаться в себе. В третьем матче тренер соперников разобрал наши защиту и нападение, мы проиграли подбор, дали забить легкие очки. Нафисса [Коллиер] получила травму, что усугубило ситуацию. Хотелось выиграть серию и выигрывать финал, но, видимо, у судьбы другие планы. Надо сделать выводы. Надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем побороться за финал.