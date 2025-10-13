Действующий чемпион НБА отчислил российского игрока

На прошедшем в июне драфте НБА Лахин не был выбран ни одним клубом из-за травмы. Последний год в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) Лахин провел в команде «Клемсон». В составе «Тайгерс» россиянин набирал в среднем 11,4 очка, делал 6,4 подбора, 1,5 передачи, 1,5 блок-шота и один перехват, реализуя 50,7% бросков с игры и 37,5% трехочковых при 1,9 попытке за игру.