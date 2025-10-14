«Майами» проиграл «Атланте» в предсезонном матче НБА

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. «Майами Хит» в овертайме уступил «Атланте Хокс» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Атланте завершилась со счетом 119:118 (35:24, 19:30, 22:16, 26:32, 17:16) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал форвард «Атланты» Джейкоб Топпин, набравший 26 очков. Российский центровой «Майами» Владислав Голдин провел на паркете 12 минут, в его активе пять подборов и один блок-шот.
Голдину 24 года. Он не был выбран на прошедшем драфте НБА, но после него подписал двусторонний контракт с «Майами». Россиянин в прошедшем сезоне выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия».
Результаты других предсезонных матчей:
«Индиана Пэйсерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 108:124 (30:34, 36:35, 29:35, 13:20);
«Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон Уизардс» — 103:120 (26:36, 26:39, 23:25, 28:20);
«Юта Джаз» — «Даллас Маверикс» — 101:114 (27:30, 26:31, 19:26, 29:27).