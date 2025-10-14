«Майами» проиграл «Атланте» в предсезонном матче НБА

Голдину 24 года. Он не был выбран на прошедшем драфте НБА, но после него подписал двусторонний контракт с «Майами». Россиянин в прошедшем сезоне выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия».