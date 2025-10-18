«Торонто» обыграл «Бруклин» Демина в предсезонном матче НБА

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Клуб «Торонто Рэпторс» нанес поражение «Бруклин Нетс» в домашнем предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 119:114 (37:27, 35:29, 25:30, 22:28). Самым результативным игроком матча стал Майкл Портер из «Бруклина», набравший 34 очка и сделавший 10 подборов. Его партнер по команде, россиянин Егор Демин, набрал 14 очков, сделал пять подборов и одну передачу за 19 минут игрового времени в дебютном для себя предсезонном матче. У «Торонто» 31 очко набрал Скотти Барнс.
Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. В сезоне-2024/25 россиянин провел 33 матча в составе университетской команды, в которых в среднем набирал 10,6 очка, отдавал 5,5 передачи и делал 3,9 подбора.
Российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин набрал три очка за четыре минуты игрового времени в предсезонном матче с «Мемфис Гриззлис», в котором его команда потерпела поражение со счетом 125:141.