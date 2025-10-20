Олаири Косу: «Тренер хочет видеть меня в “Миннесоте” на следующий сезон»

Одна из самых талантливых баскетболисток своего поколения Олаири Косу в середине апреля была выбрана под 15-м номером на драфте женской НБА «Миннесотой». В истории российского баскетбола только пять наших соотечественниц «ушли» под более высоким номером. Олаири сразу же присоединилась к клубу из Миннеаполиса и смогла пробиться в основной ростер «Линкс», считавшейся одной из фаворитов сезона (выиграли регулярку, но уступили в полуфинале плей-офф «Финиксу»). Да, Косу играла не так много, но зато получила бесценный опыт. Об этом 20-летняя баскетболистка рассказала в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу».