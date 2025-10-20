Олаири Косу: «Тренер хочет видеть меня в “Миннесоте” на следующий сезон»

Одна из самых талантливых баскетболисток своего поколения Олаири Косу в середине апреля была выбрана под 15-м номером на драфте женской НБА «Миннесотой». В истории российского баскетбола только пять наших соотечественниц «ушли» под более высоким номером. Олаири сразу же присоединилась к клубу из Миннеаполиса и смогла пробиться в основной ростер «Линкс», считавшейся одной из фаворитов сезона (выиграли регулярку, но уступили в полуфинале плей-офф «Финиксу»). Да, Косу играла не так много, но зато получила бесценный опыт. Об этом 20-летняя баскетболистка рассказала в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу».
«Смогла прочувствовать всю специфику работы в женской НБА»
— Чем первым делом занялась по приезде в Россию?
— Провела день с семьей и, конечно, поужинали русской кухней. Потом уехали на несколько дней за город — насладиться отдыхом и лесной природой.
— В Миннеаполисе часто узнают?
— Да, конечно. Довольно часто люди в общественных местах или кафе подходят поговорить или сфотографироваться. Это очень приятно, практически весь город болеет за «рысей». И конечно, много внимания к нашим лидерам.
— Появились у тебя персональные фанаты?
— Помню, как ко мне подходили фотографироваться маленькие девочки в моей игровой майке. Много приятных сообщений и комментариев поступает в социальных сетях. Это очень мило, в такие моменты чувствуешь связь с болельщиками.
— Какой самый главный урок вынесла для себя за сезон в WNBA?
— Для меня это, безусловно, огромный опыт и возможность стать лучше. Я хочу развиваться и двигаться дальше, за это время я многое осознала и выросла как спортсмен. Это закалило меня ментально, и я очень благодарна, что мне удачно удалось провести свой первый сезон в WNBA. Смогла прочувствовать всю специфику работы в этой лиге и перенять самое хорошее для себя.
— Чего не хватило «Миннесоте», чтобы пройти «Финикс» в полуфинале?
— Нам надо было выигрывать вторую домашнюю игру (при счете 1−1). Мы вели с большой разницей, но упустили свои возможности. Я думаю, что потом было бы намного легче продолжать серию, прежде всего ментально.
— Как Мария Клюндикова справлялась с давлением? Тяжело ей играть на такой позиции против лучших игроков лиги?
— Маша справлялась очень хорошо, у нее отличные данные и большой опыт выступления с игроками WNBA. По играм можно сказать, что контакт в лиге намного выше и невероятная скорость на площадке. Возможно, где-то было тяжеловато, но самое главное — это характер и упорство. Маша ставила крутые блокшоты, которые постоянно попадали в хайлайты.
— Кто тебе понравился с твоего драфта? По игре и результатам можно ли сказать, что первая пятерка драфта была выбрана справедливо?
— Да, первая пятерка выбрана абсолютно справедливо. Мне понравилось, как отыграла сезон Доминик Малонга, она младше на пару лет всех задрафтованых (как и я), хорошо видит площадку, и ее атлетические данные подходят под эту лигу. Еще понравилась связка из «Вашингтона» — Кики Ириафен и Сини Ситрон.
— Кто больше всех впечатлил в лиге из игроков?
— Эйджа Уилсон на данный момент разносит всех на паркете, она сейчас в прекрасной форме (центровая «Лас-Вегаса» первой в истории женской НБА стала MVP, DPOY и MVP финала в одном сезоне. — «Известия»).
«В США культ фастфуда, готовила дома привычную еду»
— Куда ездили с Машей на выходные?
— Когда была хорошая погода, мы ездили купаться на озеро. И во время перерыва на звездный уикенд у нас были выходные, мы провели их в Нью-Йорке. Это было круто, город меня очень впечатлил.
— Как тебе местная еда? Много ли русских на районе? Есть русские ресторанчики?
— В Америке культ фастфуда. Везде много соусов, сахара и соли. Приходилось искать какие-то более подходящие варианты лично для меня. Или готовить дома привычную еду.
Да, русскоязычных людей достаточно много. Мы познакомились и общались с замечательной девушкой из Армении. Мария — ярый фанат «Линкс» много лет, у нее персональные места в зале. Она ходила с дочкой на игры и приглашала мою маму сидеть на матчах на первом ряду рядом с командой. На маму произвело это очень большое впечатление. Мы с Марией часто ходили гулять и за покупками в славянский магазин. Очень рада этому знакомству.
— Чего не хватает в США, что привычно в России?
— В каждой стране есть свои плюсы и минусы. И человек перестраивается и привыкает ко всему (улыбается). Чего очень не хватало, так это хороших салонов красоты и качества выполнения бьюти-процедур. В России это намного доступнее и лучше.
— Ходила посмотреть на какой-то другой вид спорта?
— Да, я была на бейсболе. Правила игры я поняла не все, но атмосфера на матчах супер! Много людей приходит хорошо провести время с близкими и насладиться игрой и фастфудом. Всегда полные трибуны зрителей, это впечатляет.
— Как болеют на матчах? В каких городах постоянные аншлаги?
— На самом деле даже в маленьком городе США всегда будет полный зал зрителей, люди там очень любят спорт и кайфуют, приходя на игры.
— Какой формат общения с тренерским штабом?
— Очень комфортный, атмосфера хорошая и доброжелательная. Ты всегда можешь подойти и поговорить с тренером. Ребекка Бронсон и Линси Волен сами не так давно закончили игровую карьеру, они очень поддерживают и понимают игроков, смотрят на игру с тем же азартом, как и раньше.
— Как прошла встреча с болельщиками после окончания сезона?
— Было очень душевно, каждому игроку задали пару вопросов и про впечатления в целом от сезона, объявили поставленные рекорды за сезон, и, конечно, была речь тренеров. Я очень рада, что мне удалось стать частью этой команды.
«Лига развивается, и много изменилось в хорошую сторону за последние два-три года»
— Поедешь в WNBA на следующий год?
— У каждого игрока по окончании сезона состоялся индивидуальный разговор с главным тренером. Шерил [Рив] сказала, что очень хочет меня видеть на следующей сезон в команде, объяснила, как видит мое развитие в организации. Особо отметила мое трудолюбие на тренировках.
— Что думаешь о ситуации с потенциальным локаутом? Мария Клюндикова не верит в него.
— Я тоже думаю, что локаута на будет, стороны примут общее решение и договорятся об увеличении зарплат игроков. Лига развивается, и много изменилось в хорошую сторону за последние два-три года, и я надеюсь, что будет еще лучше.
— Правда ли, что Кейтлин Кларк настолько популярна в лиге?
— Да, это действительно так. Ее популярность ощущается, везде полные арены, внимание СМИ. Это большой плюс для всей лиги и женского баскетбола в целом.
— С кем из игроков команды наладила отношения? Из игроков других команд?
— У нас внутри команды отличная атмосфера, мы все общаемся и поддерживаем друг друга. Это чувствуется каждый день. А с игроками из других команд контактов пока не так много, думаю, что это еще впереди.
— Что успела за всё это время посмотреть в Миннеаполисе?
— Была в центре города, немного гуляла по паркам, видела реку и мосты. Здесь очень красиво у воды. Природа в Миннеаполисе великолепная. Но, честно, времени на экскурсии не так много, график плотный.
Тимур Ганеев