Демин ярко дебютировал в НБА. При этом «Бруклин» ужасно сыграл в защите

Регулярный чемпионат НБА
«Шарлотт» — «Бруклин» — 136:117 (38:32, 39:28, 34:37, 25:20)
Шарлотт: Миллер (25), Болл (20), Бриджес (18 + 11 подборов), Секстон (15).
Бруклин: Клэкстон (17), Томас (15), Мэнн (13), Портер (12), Сараф (8) — старт; Шарп (14), Демин (14), Уилсон (8), Клауни (5), Мартин (5), Траоре (3), Пауэлл (2), Уильямс (1).
Разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Демин собрал восторженные отзывы о своей игре в дебютном матче в НБА. 19-летней россиянин вышел со скамейки и провел 22 минуты в гостевом поединке против «Шарлотт». На счету нашего игрока — 14 очков, 12 из которых набраны благодаря точным трехочковым броскам. Также у Демина 5 подборов и 2 передачи. Правда, все это не сильно помогло его команде — «Нетс» ужасно сыграли в защите, позволив соперникам набрать 136 очков даже без овертайма. В целом Егор получил хорошие отзывы, как и другие новички «Бруклина», но все комментаторы сходятся во мнении: команде надо сильно прибавлять в оборонительных действиях.
«Становлюсь сильнее и чувствую себя лучше»
Минувшим летом Демин стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории НБА и был выбран «Бруклином» под общим восьмым номером. Однако межсезонье складывалось для него непросто. Из-за травмы стопы бывший защитник университетской команды Бригама Янга больше времени провел на различных презентациях, чем на игровой площадке. С больничного Егор вышел только 17 октябре, сыграв за «Нетс» в предсезонке. Поэтому за его дебют в официальном матче было немного боязно. Однако опасения не оправдались. Россиянин получил достойное время для «игрока скамейки» и показал отличную статистику. Хотя, кончено, ему есть в чем прибавлять по мере обретения нового опыта.
«Бруклин», серьезно обновивший свою заявку по сравнению с прошлым сезоном, дал возможность проявить себя в первом матче четырем новобранцам из пяти — отсутствовал только травмированный Дэнни Вулф. И Демин, фамилию которого даже в протоколах пишут через букву ё, на фоне остальных дебютантов получил много игрового времени и выглядел очень неплохо — особенно впечатлил его процент попадания трехочковых.
Егор реализовал четыре дальних броска из шести. По количеству успешных попыток у него — лучший результат в команде. Скорее всего в ближайшем будущем россиянина будут часто оценивать как снайпера-дальнобойщика. В этом отношении первая планка установлена, ждем новых рекордов. Для сравнения — другой дебютант-разыгрывающий «Нетс» Бен Сафар, вышедший в старте, помазал три «трешки» из трех.
«Мы много чего обсуждали в перерыве и после игры, — приводит Yes Network послематчевый комментарий Демина. — Мы можем исправить игру в защите, громче подсказывать друг другу. Нам нужно большего понимания: кто кого закрывает и все такое. Просто защищайте кольцо и блокируйте трехочковые, пытаясь заставлять соперников делать броски, которые мы хотим. Броски — это то, над чем я работал летом. Я бы не сказал, что сегодня попал в ритм. Я нахожусь в лучших условиях, становлюсь сильнее и чувствую себя лучше, играя против таких атлетов. Также чувствую себя увереннее в защите, и, знаете, очевидно, есть много возможностей для работы над такими вещами, как игра под давлением. Думаю, что мы на правильном пути».
Проблески надежды
«Егор отдал две результативные передачи, выглядел уверенно в обращении с мячом, и, похоже, заставил замолчать тех, кто считал, что в нынешнем сезоне ему суждено сидеть в глубоком запасе. В своем дебюте в НБА он был великолепен, — отреагировало на выступление Демина в матче с “Шарлотт” университетское издание BYU Lawless Republic. — Егор подтвердил свою репутацию игрока с высоким IQ. Уверенность на площадке — редкая черта для новичка, но ключевой аспект для любого успешного разыгрывающего в НБА».
Увы командный результат «Бруклина» нельзя оценить столь же оптимистично. У «Нетс» в целом атакующий состав, и никто не ждал, что команда в нынешнем сезоне станет сильно упираться в защите. Однако 136 пропущенных очков и 50 проигранных подборов — перебор даже для гостевого поединка с открытым баскетболом. Естественно, Демин в такой ситуации заработал «минус 6», что не очень здорово для личной статистики на будущее. При этом пока никто не требует от Егора делать результат, особенно с учетом его недавней травмы. Его главная цель — внести свежую струю в ротацию «Нетс». И с этой задачей он в целом справился.
«Многие спрашивают: “Ты в шоке? Это же НБА”. Нет. Я не в шоке — я готов, — написал Егор перед своим дебютным матчем в блоге на Sports.ru. — Да, темп здесь выше. Да, конкуренция жестче. Да, уровень ответственности максимальный. Но это именно та среда, в которую я хотел попасть. На площадке я почувствовал не страх, а азарт. Желание вписаться, доказывать, расти. Ты не думаешь о том, что против тебя играют суперзвезды. Ты просто делаешь то, ради чего работал всю жизнь. Я не строю иллюзий: впереди будет много сложного. Надо работать над броском, дриблингом, набирать мышечную массу, много работать на тренировках. Но это именно то, чего я хотел — вызовы, рост, развитие, баскетбол самого высокого уровня».
В пятницу Демин продолжит писать свою историю в «Бруклине» в первом в карьере домашнем матче против «Кливленда». Как отметил портал Yahoo Sport по поводу провального результата «Нетс» в первом поединке: «Все было не так уж плохо, ведь в ходе неудачного матча в начале сезона были видны проблески надежды в исполнении некоторых важных молодых игроков. Несмотря на то, что сезон обещает быть трудным, игра новичков может стать для “Бруклина” по-настоящему ярким событием».
Автор: Олег Шамонаев