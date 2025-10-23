Демин ярко дебютировал в НБА. При этом «Бруклин» ужасно сыграл в защите

«Многие спрашивают: “Ты в шоке? Это же НБА”. Нет. Я не в шоке — я готов, — написал Егор перед своим дебютным матчем в блоге на Sports.ru. — Да, темп здесь выше. Да, конкуренция жестче. Да, уровень ответственности максимальный. Но это именно та среда, в которую я хотел попасть. На площадке я почувствовал не страх, а азарт. Желание вписаться, доказывать, расти. Ты не думаешь о том, что против тебя играют суперзвезды. Ты просто делаешь то, ради чего работал всю жизнь. Я не строю иллюзий: впереди будет много сложного. Надо работать над броском, дриблингом, набирать мышечную массу, много работать на тренировках. Но это именно то, чего я хотел — вызовы, рост, развитие, баскетбол самого высокого уровня».