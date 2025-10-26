Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Финикс» в матче НБА

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. «Денвер Наггетс» нанес поражение «Финикс Санз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере закончилась победой хозяев со счетом 133:111 (34:28, 37:26, 29:29, 33:28). Самым результативным игроком встречи стал Девин Букер из «Финикса», набравший 31 очко. У хозяев 23 очка набрал Джамал Мюррэй, также Никола Йокич оформил трипл-дабл из 14 очков, 14 подборов и 15 передач.
Для Йокича этот трипл-дабл стал 166-м в карьере и вторым подряд на старте сезона. Он стал пятым игроком в истории НБА, которому удалось начать сезон с двух трипл-даблов.
Результаты других матчей:
«Орландо Мэджик» — «Чикаго Буллз» — 98:110;
«Атланта Хокс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 100:117;
«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 125:121;
«Мемфис Гриззлис» — «Индиана Пэйсерс» — 128:103.