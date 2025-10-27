«Бруклин» проиграл третий раз подряд. Дёмин провел первый слабый матч в сезоне

«Егор полностью готов делать на площадке то, что мы от него ждем, — сказал на пресс-конференции Жорди Фернандес. — У него очень стабильный бросок. Каждый раз, когда он атакует, я уверен, что забьет. Но даже больше попаданий меня радует его баскетбольная агрессия на площадке. Главный минус Егора — это потери. 24 хорошие минуты против “Кэвс” — отличный результат. Я горжусь его игрой. Но этого недостаточно. Может ли он совершить следующий шаг и сыграть так же в следующем матче? Может ли он сыграть еще лучше? Это ключевые вопросы и наш подход ко всем новичкам команды в этом сезоне».