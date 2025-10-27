«Бруклин» проиграл третий раз подряд. Дёмин провел первый слабый матч в сезоне

НБА. Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Бруклин» — 118:107 (31:24, 38:24, 19:33, 30:26)
С-А: Вембаньяма (31 + 14 подборов + 6 блокшотов), Харпер (20), Джонсон (19),
Б: Томас (40), Портер (16), Клэкстон (10), Дёмин (3 + 4 подбора + 1 передача).
В третьем матче своей заокеанской карьеры Егор Дёмин набрал 3 очка, сделал 4 подбора и 1 результативную передачу. Забив 16 из 50 дальних бросков, «Бруклин» навязал «Сан-Антонио» нешуточное соперничество во второй половине. Но «Сперс», ведомые претендентом на звание самого полезного игрока сезона Виктором Вембаньямой (31 + 14 подборов + 6 блокшотов), одержали первую домашнюю победу в сезоне — 118:107.
Первая поездка в мекку баскетбола и советы тренера
По ходу этого сезона у Егора Дёмина будет много всего нового и первого. Стартовая игра в регулярном чемпионате, дебютная встреча с той или иной командой. Не все эти события важны, но некоторые — явно выделяются. Например, первая игра в мекке баскетбола НБА (а до этого АБА) — городе Сан-Антонио, штат Техас. Мекке, потому что местные «Сперс» (наравне с «Голден Стейт Уорриорз) — это одна из последних династий НБА. Лига долго добивалась паритета и каждый год жаждала видеть нового чемпиона. В последние годы ей это удалось. А на площадке “Сперс” Frost Bank Center до сих пор не выветрилась победная аура пяти титулов “Шпор”. Жаль только знаменитый Грегг Попович роль главного тренера поменял на президентское кресло. По состоянию здоровья.
В шумной рутине регулярного сезона игроку НБА, конечно, не до таких сентиментов. Тем более, по результатам своей отменной игры в клатче против «Кливленда», Егор получил абсолютно четкий план развития. Причем от своего главного тренера. И после матча с «Кэвс», и перед игрой с «Сан-Антонио», Жорди Фернандес не скупился на лестные слова в адрес российского баскетболиста.
«Егор полностью готов делать на площадке то, что мы от него ждем, — сказал на пресс-конференции Жорди Фернандес. — У него очень стабильный бросок. Каждый раз, когда он атакует, я уверен, что забьет. Но даже больше попаданий меня радует его баскетбольная агрессия на площадке. Главный минус Егора — это потери. 24 хорошие минуты против “Кэвс” — отличный результат. Я горжусь его игрой. Но этого недостаточно. Может ли он совершить следующий шаг и сыграть так же в следующем матче? Может ли он сыграть еще лучше? Это ключевые вопросы и наш подход ко всем новичкам команды в этом сезоне».
Игра на паркете, который топтали кроссовки Данкана, Паркера и Джинобили
И новички, и все остальные баскетболисты стартовой пятерки «Бруклина» начали эту игру довольно бодро. Ставка была на попытку регулярно давить на мяч и прессинговать соперника в центре площадки. Несколько раз это принесло свои плоды и «Бруклин» набирал легкие очки в переходе. Но это был скорее эпизод. Весь матч в таком темпе игроки «Нетс» играть пока не готовы. Чаще стартеры «Бруклина» наступали на те же грабли, что и в первых матчах. Слабая транзитная защита, потеря снайперов соперника в позициоке и проигранный щит на десерт. С таким меню побеждать невероятно сложно.
Дёмин на этот раз вышел в самой середине стартовой четверти, первым запасным. «Сперс» тут же выделили под него персональщика Келдона Джонсона. В его задачи входило прессовать разыгрывающего «Нетс» при выводе мяча. Экзамен новичка Егор в первой половине сдал нормально, за исключением одной потери на своей половине. Подруга игра подкинула другую проблему — нападение. До большого перерыва Дёмин промазал 4 броска — все из-за дуги, в других элементах был не особо активен. Зато «зажигал» лидер «Сперс» Виктор Вембаньяма, до большого перерыва набравший 18 очков и сделавший 4 блокшота.
Третья четверть запомнилась мощнейшим рывком «Бруклина» (20:3). За большей его частью Дёмин наблюдал со скамейки, как за премьерой в любимом кинотеатре. Зато активно подключился к погоне в конце третьей четверти. В самом начале четвертой Дёмин наконец забил свой первый бросок с игры — вы угадали, это была тоже трешка. С вскрытием защиты, атаками клоузаутов проходами и завершением из краски у Егора по-прежнему проблемы. Одна попытка штурма 3-секундной соперника с хорошей скидкой была. В остальном игра «паркет в краске — это лава».
«Однозначно, это элемент, в котором мне нужно обязательно прибавить, — цитирует российского защитника издание New York Post. — От этого мой уровень розыгрыша и игры в пас только увеличится. У нас в команде много снайперов, и мои проходы в краску будут создавать им гораздо больше возможностей для открытых бросков. Я планирую над этим работать в будущем, чтобы быть более агрессивным, оказывать давление на защиту соперника своими проходами в краску».
А в настоящем «Бруклин» вынужден обходиться другими средствами, чтобы быть конкурентоспособным в четвертой четверти. После игры с «Кливлендом», это получилось и с «Сан-Антонио». Во многом за счет игры Кэма Томаса, набравшего 40 очков. Следующий шаг — наконец одержать победу. И, если Егор добавит в свой атакующий репертуар агрессивные проходы в краску — это только поможет.
Автор: Виктор Шестопалов