Баскетболиста НБА арестовали в аэропорту с марихуаной, сообщили СМИ

Отмечается, что Уильямс находился в аэропорту в связи с семейными обстоятельствами, а клуб предоставил ему выходные. Баскетболист пропустил предыдущие две игры «Маверикс» в регулярном чемпионате по личным причинам. Перед сообщением о задержании его участие в матче против «Индианы Пэйсерс» в воскресенье также было под вопросом.