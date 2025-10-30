Ричмонд
Сербскому баскетболисту «Оклахомы» Топичу диагностировали рак яичек

Разыгрывающему клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» Николе Топичу диагностировали рак яичек.

Источник: ТАСС

Генеральный менеджер «Тандер» Сэм Прести сообщил, что 20-летний баскетболист начал проходить курс химиотерапии.

Прести отметил, что врачи «крайне оптимистично» оценивают долгосрочные перспективы Топича. При этом точные сроки возвращения сербского игрока на площадку пока не определены.

Топич, выбранный «Оклахомой» на драфте 2024 года под 12-м номером, пропустил дебютный сезон из-за разрыва передней крестообразной связки.

Он выиграл свое первое чемпионство НБА в сезоне-2024/25, несмотря на то, что не сыграл ни в одном матче.