Сербскому баскетболисту «Оклахомы» Топичу диагностировали рак яичек

Генеральный менеджер «Тандер» Сэм Прести сообщил, что 20-летний баскетболист начал проходить курс химиотерапии.
Прести отметил, что врачи «крайне оптимистично» оценивают долгосрочные перспективы Топича. При этом точные сроки возвращения сербского игрока на площадку пока не определены.
Топич, выбранный «Оклахомой» на драфте 2024 года под 12-м номером, пропустил дебютный сезон из-за разрыва передней крестообразной связки.
Он выиграл свое первое чемпионство НБА в сезоне-2024/25, несмотря на то, что не сыграл ни в одном матче.