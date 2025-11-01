«Лейкерс» обыграли «Мемфис» в матче Кубка НБА

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Мемфис Гриззлис» в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата.
Встреча в Мемфисе завершилась со счетом 117:112 (31:27, 24:42, 34:22, 28:21) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич из «Лейкерс», который оформил дабл-дабл (44 очка, 12 подборов). В составе проигравших больше всех очков набрали Джейлен Уэллс и Джок Лондейл (по 16), их партнер по команде Седрик Кауард оформил дабл-дабл (13 очков, 10 подборов).
В ночь на субботу прошли первые матчи Кубка НБА. Турнир проводится в два этапа: групповой и плей-офф. Участники турнира разделены на шесть групп по пять команд, где каждый клуб сыграет по четыре матча (два дома, два на выезде). Победители групп и лучшие две команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф. Турнир завершится 16 декабря, каждый игрок команды-победителя Кубка НБА получит более 500 тысяч долларов.
В регулярном чемпионате баскетболисты «Лейкерс» с четырьмя победами располагаются на пятой строчке в таблице Западной конференции, «Мемфис» с тремя победами идет восьмым.
Результаты других матчей игрового дня:
«Индиана Пэйсерс» — «Атланта Хокс» — 108:128;
«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Бостон Селтикс» — 108:109;
«Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс» — 101:112;
«Чикаго Буллз» — «Нью-Йорк Никс» — 135:125;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» — 109:107;
«Финикс Санз» — «Юта Джаз» — 118:96;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 126:124.