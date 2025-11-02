«Индиана» обыграла «Голден Стэйт» и одержала первую победу в сезоне НБА

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Индиана Пэйсерс» одержала победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Индианаполисе завершилась со счетом 114:109 (28:32, 25:26, 29:30, 32:21) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Аарон Несмит из «Индианы», в активе которого 31 очко. Дабл-дабл оформил его сокомандник Квентон Джексон (25 очков, 10 передач). У «Голден Стэйт» больше всех очков набрал Стефен Карри (24).
«Индиана» после пяти поражений на старте нынешнего сезона одержала первую победу в регулярном чемпионате и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. «Голден Стэйт» (4 победы, 3 поражения) идет восьмым на Западе.
В следующем матче «Индиана» примет «Милуоки Бакс» в ночь на 4 ноября по московскому времени. Сутки спустя «Голден Стэйт» на домашней площадке в Сан-Франциско сыграет с «Финикс Санз».
Результаты других матчей:
- «Милуоки Бакс» — «Сакраменто Кингз» — 133:135 (47:36, 24:34, 31:38, 31:27);
- «Шарлотт Хорнетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 105:122 (31:25, 25:25, 18:36, 31:36);
- «Вашингтон Уизардс» — «Орландо Мэджик» — 94:125 (35:32, 21:43, 19:28, 19:22);
- «Бостон Селтикс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:128 (24:37, 24:29, 24:31, 29:31);
- «Детройт Пистонс» — «Даллас Маверикс» — 122:110 (27:30, 32:31, 28:32, 35:17).