«Индиана» обыграла «Голден Стэйт» и одержала первую победу в сезоне НБА

Встреча в Индианаполисе завершилась со счетом 114:109 (28:32, 25:26, 29:30, 32:21) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Аарон Несмит из «Индианы», в активе которого 31 очко. Дабл-дабл оформил его сокомандник Квентон Джексон (25 очков, 10 передач). У «Голден Стэйт» больше всех очков набрал Стефен Карри (24).