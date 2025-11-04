«Бруклин» проиграл «Миннесоте» в НБА, Демин набрал два очка за 21 минуту

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Бруклин Нетс», за который выступает российский защитник Егор Демин, дома уступил «Миннесоте Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась поражением хозяев со счетом 109:125 (28:28, 31:35, 29:28, 21:34). В составе Миннесоты’самым результативным стал Донте Дивинченцо (25 очков), Джулиус Рэндл оформил трипл-дабл (19 очков + 11 подборов + 10 передач), а Руди Гобер — дабл-дабл (15 очков + 12 подборов). У «Бруклина» 25 очков набрал Кэм Томас.
Демин провел на площадке 21 минуту 18 секунд, набрал 2 очка, совершил 2 подбора и 2 перехвата, отдал 4 результативные передачи и заблокировал 1 бросок.
«Бруклин» проиграл все семь матчей на старте сезона и занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Миннесота» с 4 победами и 3 поражениями располагается на девятой строчке на Западе.
В ночь на 6 ноября по московскому времени «Бруклин» в гостях сыграет с «Индианой Пэйсерс», а «Миннесота» на выезде встретится с «Нью-Йорк Никс».
Результаты других матчей:
- «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» — 115:117;
- «Бостон Селтикс» — «Юта Джаз» — 103:105;
- «Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон Уизардс» — 119:102;
- «Мемфис Гриззлис» — «Детройт Пистонс» — 106:114;
- «Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс» — 110:102;
- «Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз» — 130:124.