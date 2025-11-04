«Лейкерс» без Джеймса и Дончича обыграли «Портленд» в матче НБА

Словенский защитник «Лейкерс» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл днем ранее в матче с «Майами Хит» (130:120), не принял участия во встрече из-за проблем с левой ногой. В конце октября он уже был вынужден пропустить три игры из-за этой травмы. Рекордсмен НБА по количеству набранных очков Леброн Джеймс еще не провел ни одного матча в текущем сезоне из-за воспаления седалищного нерва.