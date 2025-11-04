«Лейкерс» без Джеймса и Дончича обыграли «Портленд» в матче НБА

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Портленде и завершилась со счетом 123:115 (24:33, 28:20, 38:33, 33:29) в пользу «Лейкерс». Самым результативным в составе победителей стал Деандре Эйтон, оформивший дабл-дабл (29 очков + 10 подборов). 33 очка у «Портленда» заработал Дени Авдия.
Словенский защитник «Лейкерс» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл днем ранее в матче с «Майами Хит» (130:120), не принял участия во встрече из-за проблем с левой ногой. В конце октября он уже был вынужден пропустить три игры из-за этой травмы. Рекордсмен НБА по количеству набранных очков Леброн Джеймс еще не провел ни одного матча в текущем сезоне из-за воспаления седалищного нерва.
«Лейкерс» с 6 победами и 2 поражениями занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, где «Портленд», у которого 4 победы и 3 поражения, располагается на шестой строчке. В ночь на 6 ноября по московскому времени «Лейкерс» примут «Сан-Антонио Спёрс», а «Портленд» дома сыграет с командой «Оклахома-Сити Тандер».
В другом матче «Майами Хит» на выезде выиграл у «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 120:119 (32:30, 34:41, 37:24, 17:24).