Дом тренера клуба НБА и сборной США уничтожен пожаром

Возгорание произошло в ночь на четверг, около 04:30 утра по местному времени. На момент пожара дома никого не было — Споэльстра вместе с командой возвращался из Денвера после выездного матча регулярного чемпионата против «Денвер Наггетс» (112:122).
На место пожара оперативно прибыли более 20 пожарных расчетов, которые более трех часов тушили возгорание с земли и воздуха. По предварительным данным, соседние дома не пострадали. Причины возгорания устанавливаются, пострадавших нет.
Сообщается, что Споэльстра приобрел дом с пятью спальнями и шестью ванными комнатами в декабре 2023 года.