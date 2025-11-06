Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом тренера клуба НБА и сборной США уничтожен пожаром

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Дом главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» и сборной США Эрика Споэльстры полностью уничтожен пожаром, сообщает ESPN.

Источник: AP 2024

Возгорание произошло в ночь на четверг, около 04:30 утра по местному времени. На момент пожара дома никого не было — Споэльстра вместе с командой возвращался из Денвера после выездного матча регулярного чемпионата против «Денвер Наггетс» (112:122).

На место пожара оперативно прибыли более 20 пожарных расчетов, которые более трех часов тушили возгорание с земли и воздуха. По предварительным данным, соседние дома не пострадали. Причины возгорания устанавливаются, пострадавших нет.

Сообщается, что Споэльстра приобрел дом с пятью спальнями и шестью ванными комнатами в декабре 2023 года.