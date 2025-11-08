Ричмонд
«Бруклин» проиграл «Детройту» в матче НБА, Демин набрал 8 очков

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. «Бруклин Нетс», за который выступает российский защитник Егор Демин, дома уступил «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, которая прошла в Нью-Йорке, завершилась поражением хозяев со счетом 107:125 (29:27, 26:33, 19:34, 33:31). В составе «Детройта» дабл-даблы оформили Кейд Каннингем (34 очка + 10 передач) и Джейлен Дюрен (30 очков + 11 подборов). У «Бруклина» 28 очков набрал Майкл Портер.

Демин впервые вышел в стартовом составе в матче НБА и установил личный рекорд по количеству результативных передач (7). 19-летний россиянин провел на площадке 23 минуты, набрал 8 очков, совершил 3 подбора и сделал 1 перехват.

«Бруклин» с одной победой в девяти матчах занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт», на счету которого семь побед и два поражения, возглавляет Восток.

