«Денвер» обыграл «Индиану» в матче НБА

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Клуб «Денвер Наггетс» на своем паркете обыграл «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, которая прошла в Денвере, завершилась со счетом 117:100 (31:18, 25:29, 39:35, 22:18) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным стал оформивший трипл-дабл Никола Йокич (32 очка, 14 подборов, 14 передач). У «Индианы» больше всех очков набрал Аарон Несмит (25 очков).
«Денвер» выиграл четвертый матч в лиге кряду и располагается на третьем месте в таблице Западной конференции, имея в своем активе семь побед при двух поражениях. «Индиана» проиграла третий матч подряд и располагается на 14-й позиции в таблице Востока с одной победой в девяти матчах.
Результаты остальных матчей дня:
- «Вашингтон» — «Даллас» — 105:111;
- «Филадельфия» — «Торонто» — 130:120;
- «Атланта» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 122:102;
- «Кливленд» — «Чикаго» — 128:122;
- «Майами» — «Портленд» — 136:131;
- «Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» — 126:119;
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санс» — 103:114.