«Денвер» обыграл «Индиану» в матче НБА

«Денвер» выиграл четвертый матч в лиге кряду и располагается на третьем месте в таблице Западной конференции, имея в своем активе семь побед при двух поражениях. «Индиана» проиграла третий матч подряд и располагается на 14-й позиции в таблице Востока с одной победой в девяти матчах.