Дёмин установил личный рекорд в НБА и попал в заголовки СМИ. Американцы в восторге от его игры

«Мы все верим, что Егор полностью отдает себя игре, верим в его потенциал и талант снайпера, — сказал главный тренер “Нетс” Хорди Фернандес. — Он проделал хорошую работу — отлично владел мячом и заходил в краску. Некоторые задавали мне вопросы о его двухочковых, но теперь вы все видели сами. Однако ему нужно расти в защите, быть более активным. Думаю, именно здесь он сможет совершенствоваться и изучать новые схемы. Он умный парень, мы будем продолжать помогать ему прогрессировать. Я очень рад тому, чего он достиг. 11 попыток забросить мяч — это хороший показатель, как и пять результативных передач при одной потере в игре против очень агрессивного и умелого соперника».