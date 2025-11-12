Дёмин установил личный рекорд в НБА и попал в заголовки СМИ. Американцы в восторге от его игры

НБА. Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Торонто» — 109:119 (30:28, 22:32, 29:29, 28:30)
«Бруклин»: Клэкстон (21), Портер (21), Клауни (18), Дёмин (16).
«Торонто»: Ингрэм (25), Куикли (24), Барнс (15 + 11 подборов).
Российский баскетболист Егор Дёмин провел новый впечатляющий матч в регулярном чемпионате НБА, установив в домашнем поединке против «Торонто» личный рекорд результативности — 16 очков. Наш защитник реализовал пять из 11 бросков, в том числе попал четыре трехочковых из восьми, сделал пять результативных передач и четыре подбора. Для новичка это очень хорошая статистика, которая помогла Егору попасть в заголовки во многих отчетах об этом матче в заокеанских СМИ. Омрачает нынешние успехи Дёмина только одно: «Нетс» потерпели уже десятое поражение в сезоне (109:119) на фоне всего одной победы. Руководство «Бруклина» не устает повторять, что закладывает фундамент на будущее и пока не претендует на высокие результаты, однако прогрессировать с клеймом «мальчиков для битья» психологически непросто.
«Командная игра — моя сущность»
Егор в третьем матче подряд вышел в стартовом составе и, видимо, останется в статусе основного разыгрывающего как минимум до тех пор, пока Кэм Томас не залечит травму подколенного сухожилия. А если Дёмин достигнет рубежа в 20 набранных очков, то более опытный конкурент россиянина вполне может отправиться на скамейку. Во всяком случае сейчас это уже не кажется фантастикой. Хотя перед началом сезона в конкурентоспособности нашего защитника были сомнения — в частности, из-за его неважной статистики по трехочковым. Однако сейчас россиянин бьет снайперские рекорды «Нетс» для дебютантов, реализовав в первых десяти играх 18 «трешек». Хотя его цифры по двухочковым в НБА пока оставляют желать лучшего — многие объясняют это чрезмерной приверженностью Егора командной игре, которая не всегда приветствуется за океаном.
«Мы все верим, что Егор полностью отдает себя игре, верим в его потенциал и талант снайпера, — сказал главный тренер “Нетс” Хорди Фернандес. — Он проделал хорошую работу — отлично владел мячом и заходил в краску. Некоторые задавали мне вопросы о его двухочковых, но теперь вы все видели сами. Однако ему нужно расти в защите, быть более активным. Думаю, именно здесь он сможет совершенствоваться и изучать новые схемы. Он умный парень, мы будем продолжать помогать ему прогрессировать. Я очень рад тому, чего он достиг. 11 попыток забросить мяч — это хороший показатель, как и пять результативных передач при одной потере в игре против очень агрессивного и умелого соперника».
«Я всегда старался работать максимально эффективно и редко задумывался о личных показателях, порой даже слишком мало, — прокомментировал Дёмин свою игру на канале Brooklyn Nets. — Видение, интуиция и точный пас всегда были моими главными инструментами. В какой-то момент я осознал, что излишняя мягкость мешает побеждать. Иногда необходимо проявлять настойчивость и даже легкую самоуверенность, но в разумных пределах. Командная игра — моя сущность и мое преимущество. В значительной степени меня сформировал первый тренер в России: он разрешал мне ошибаться, рисковать передачами, развивать видение игры и баскетбольный интеллект. Именно благодаря ему я стал тем, кто я есть».
Процесс возрождения команды
Наряду с похвалами Егору почти все американские СМИ отмечают «модную форму» «Нетс». Ее дизайн создан в честь легенды рэпа Бигги Смоллса — он погиб во время перестрелки в Лос-Анджелесе почти тридцать лет назад. Однако позитивный модный приговор не отменяет того, что «Бруклин» сейчас — один из аутсайдеров Восточной конференции наряду с «Индианой» и «Вашингтоном». Последние тоже выиграли только один матч из 11, что пока позволяет команде Дёмина избегать клейма худшей в лиге. При этом болельщики сохраняют интерес к выступлениям команды — за последним матчем с «Торонто» в «Барклайс Центре» наблюдали 17 233 зрителей. Тренер Хорди Фернандес уговаривает поклонников потерпеть ради будущих успехов.
«Я думаю, многие неправильно понимают процесс возрождения команды. Для этого должна быть сформирована привычка побеждать, и наши победы начинаются для нас уже сейчас, — сказал испанский специалист. — Мы знаем, что быть конкурентоспособными очень важно. Нельзя выходить на площадку и не бороться, не дать себе шанса. С другой стороны — важно видеть, как развивается наша молодежь. Я верю, что мы поступаем правильно. Мы стараемся выигрывать в каждой игре, и рано или поздно победы придут к нам. Нет лучшего способа добиться этого, чем упорно продолжать стремиться к успеху, играя в агрессивный баскетбол».
В принципе, в матче против «Рэпторс» подопечные Фернандеса защищались не так плохо, как обычно, и в третьей четверти даже почти сравняли счет. Однако затем снова случился провал, и, по мнению СМИ, игра Дёмина стала для «Нетс» одним из немногих обнадеживающих итогов вечера. Егор провел на площадке 28 минут — это меньше, чем другие игроки стартовой пятерки, но тренеры явно берегут россиянина. О недоверии к нашему разыгрывающему речи нет — наоборот, Фернандес подчеркивает, что только игровая практика способна раскрыть молодой талант.
В общем, пока ситуация для начала карьеры россиянина в НБА выглядит почти идеальной — команда, на которую не давит необходимость борьбы за плей-офф, не слишком сильные и к тому же болезненные конкуренты за место в составе, благосклонность тренера. Осталось только не наделать глупостей вне площадки и со временем найти себе более боеспособный коллектив.
Автор: Олег Шамонаев