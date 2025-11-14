Ричмонд
Трипл-дабл Джонсона помог «Атланте» обыграть «Юту» в НБА

«Атланта» со счетом 132:122 обыграла «Юту» в НБА.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. «Атланта Хокс» обыграла «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 132:122 (42:33, 38:34, 23:36, 29:19) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Лаури Маркканен из «Юты», на счету которого 40 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Оньека Оконгву (32), отметившийся также 11 подборами. Его партнер по команде Джейлен Джонсон оформил трипл-дабл (31 очко, 18 подборов, 14 передач). В составе «Юты» дабл-дабл у Юсуфа Нуркича (10 очков, 10 подборов).

«Атланта» выиграла четвертый матч подряд и с восемью победами располагается на пятом месте в таблице Восточной конференции. «Юта» с четырьмя победами занимает десятое место в таблице Западной конференции.

В других матчах дня «Торонто Рэпторс» обыграл в гостях «Кливленд Кавальерс» (126:113), «Финикс Санз» победил дома «Индиану Пэйсерс» (133:98).