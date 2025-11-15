Ричмонд
«Бруклин» уступил «Орландо» в матче Кубка НБА, Демин набрал 8 очков

«Бруклин» уступил «Орландо» в матче Кубка НБА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Клуб «Бруклин Нетс» уступил «Орландо Мэджик» в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата.

Встреча в Орландо завершилась со счетом 105:98 (27:36, 27:22, 25:24, 26:16) в пользу хозяев. В составе победителей 25 очков набрал Франц Вагнер. У «Бруклина» самым результативным стал оформивший дабл-дабл Майкл Портер (24 очка + 11 подборов).

Российский защитник «Нетс» Егор Демин провел на площадке 18 минут, набрал 8 очков, сделал 3 подбора и отдал 2 результативные передачи.

«Бруклин» (0 побед, 2 поражения) располагается на пятой строчке группы B, «Орландо» (2 победы, 0 поражений) занимает первое место.

Кубок НБА проводится в два этапа: групповой и плей-офф. Участники турнира разделены на шесть групп по пять команд, где каждый клуб сыграет по четыре матча (два дома, два на выезде). Победители групп и лучшие две команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф. Турнир завершится 16 декабря, каждый игрок команды-победителя Кубка НБА получит более 500 тысяч долларов.

