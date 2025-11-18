Баскетболист «Милуоки» Адетокунбо выбыл из строя из-за травмы паха

«Выглядело не очень, могу вам сказать. Завтра мы узнаем больше. Он схватился за пах в первой четверти, я спросил его, и он сказал, что все в порядке. Потом так было еще два раза. Мне кажется, что он почувствовал дискомфорт еще раньше. Если мы потеряем Кевина Портера и Янниса это плохо скажется на нашей команде, но мы что-нибудь придумаем», — приводит слова Риверса ESPN.