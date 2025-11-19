Ричмонд
Леброн Джеймс намерен начать рекордный сезон в НБА в матче с «Ютой»

Нынешний сезон станет для игрока 23-м в НБА.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс намерен принять участие в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Юты» и тем самым установить рекорд турнира по количеству проведенных сезонов. Об этом сообщил журналист ESPN Шэмс Чарания на своей странице в соцсети X.

Баскетболист пропустил старт регулярного чемпионата из-за раздражения нерва в ягодичной мышце. 6 ноября он был допущен к контактным тренировкам.

Джеймсу 40 лет. Форвард по четыре раза становился победителем НБА, признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. Нынешний сезон станет для него 23-м в НБА, он установит рекорд лиги по этому показателю. Сейчас Джеймс делит первое место с Винсом Картером, который завершил карьеру в 2020 году.

Встреча между «Лейкерс» и «Ютой» пройдет в ночь на 19 ноября и начнется в 6:30 по мск.

