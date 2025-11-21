«Филадельфия» обыграла «Милуоки» в матче чемпионата НБА

Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счетом 123:114 (33:20, 22:37, 22:24, 29:25, 17:8) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал защитник «Филадельфии» Тайриз Макси, набравший рекордные для себя 54 очка, также дабл-даблом отметился его одноклубник Ви Джей Эджкомб (12 очков, 10 подборов). У «Милуоки» больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл Райан Роллинз (32 очка, 14 передач), также дабл-дабл на счету Майлза Тернера (14 очков, 10 подборов).