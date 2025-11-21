«Филадельфия» обыграла «Милуоки» в матче чемпионата НБА

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. «Филадельфия Севенти Сиксерс» в овертайме обыграла «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счетом 123:114 (33:20, 22:37, 22:24, 29:25, 17:8) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал защитник «Филадельфии» Тайриз Макси, набравший рекордные для себя 54 очка, также дабл-даблом отметился его одноклубник Ви Джей Эджкомб (12 очков, 10 подборов). У «Милуоки» больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл Райан Роллинз (32 очка, 14 передач), также дабл-дабл на счету Майлза Тернера (14 очков, 10 подборов).
«Милуоки» (8 побед, 8 поражений) проиграл третий матч подряд и располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» (9−6) идет на шестом месте.
Результаты остальных матчей дня:
«Орландо Мэджик» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 129:101;
«Мемфис Гриззлис» — «Сакраменто Кингз» — 137:96;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Атланта Хокс» — 135:126.