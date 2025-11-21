Ричмонд
Центровой «Сакраменто» выбыл до конца года

Центровой «Сакраменто» Сабонис выбыл до конца года из-за разрыва мениска.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Литовский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис получил разрыв мениска левого колена, сообщил тренер клуба Даг Кристи.

Сабонис получил повреждение 16 ноября в матче регулярного чемпионата против «Сан-Антонио Сперс» (110:123). 29-летний литовец провел встречу до конца и оформил в ней дабл-дабл (17 очков, 13 подборов). Позднее он пропустил два матча чемпионата.

«Не в восторге. Конечно, сочувствую ему. Нам нужен этот здоровяк, но такова природа нашей работы, и мы знаем об этом, когда подписываем контракт. Очень жаль. Мы любим его и надеемся, что он скоро поправится», — приводит слова Кристи ESPN.

По информации издания, Сабонис пройдет повторное обследование через три-четыре недели. Сообщается, что из-за повреждения литовец не сможет играть до конца декабря.