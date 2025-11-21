Центровой «Сакраменто» выбыл до конца года

«Не в восторге. Конечно, сочувствую ему. Нам нужен этот здоровяк, но такова природа нашей работы, и мы знаем об этом, когда подписываем контракт. Очень жаль. Мы любим его и надеемся, что он скоро поправится», — приводит слова Кристи ESPN.