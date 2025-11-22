Дёмин достиг отметки в 100 набранных очков в НБА. Егор играет все лучше

«Первый раз во второй половине я заменил не только Дёмина, я заменил всю стартовую пятерку, — говорил на пресс-конференции после первой игры с “Бостоном” главный тренер “Бруклина” Жорди Фернандес. — После чего мы совершили рывок. Такое иногда случается. В этом и заключается работа тренера. Вторая замена Дёмина после перерыва, действительно, была связана с ошибкой. Но допускать ошибки на площадке — это нормально. И зачастую замены происходят не поэтому. Иногда нужно просто попробовать новое сочетание игроков или найти нужный мэтчап, то есть размен в нашу пользу.



С Егором на площадке у нас есть еще один хороший снайпер и техничный дриблер. Меня вообще не смущают ошибки Дёмина. Я очень доволен тем, как он играл в матче с “Бостоном”. Я именно так и хотел: чтобы он был агрессивен в нападении и совершил как минимум десять бросков. Меня порадовало то, что он продолжал бросать и проходить с дриблингом в “краску”. А также делал много хороших передач на своих партнеров и пытался по максимуму стараться в защите. Егор проделал большую работу. Да, я пока не пересматривал игру, а каждый момент матча запомнить невозможно. Но точно помню, что в третьей четверти я не поменял персонально Дёмина, а сделал именно групповую замену. Наш второй состав сыграл просто отлично и вернул нас в игру».