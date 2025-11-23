Харден установил рекорд «Клипперс» по числу очков в одном матче НБА

Встреча в Шарлотт завершилась победой гостей со счетом 131:116 (38:30, 24:27, 34:25, 35:34). Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Джеймс Харден, набравший 55 очков. У «Шарлотт» больше всех очков набрал Кон Книппел (26).
Харден побил рекорд «Клипперс» по очкам в одном матче, предыдущий — 52 очка — был установлен Бобом Макаду в 1976 году и повторен Чарльзом Смитом в 1990-м.
«Клипперс» (5 побед, 11 поражений) занимают 11-е место в таблице Западной конференции. «Шарлотт» (4 победы, 12 поражений) идет 12-м на Востоке.