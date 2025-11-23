Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Харден установил рекорд «Клипперс» по числу очков в одном матче НБА

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» одержал гостевую победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Шарлотт завершилась победой гостей со счетом 131:116 (38:30, 24:27, 34:25, 35:34). Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Джеймс Харден, набравший 55 очков. У «Шарлотт» больше всех очков набрал Кон Книппел (26).

Харден побил рекорд «Клипперс» по очкам в одном матче, предыдущий — 52 очка — был установлен Бобом Макаду в 1976 году и повторен Чарльзом Смитом в 1990-м.

«Клипперс» (5 побед, 11 поражений) занимают 11-е место в таблице Западной конференции. «Шарлотт» (4 победы, 12 поражений) идет 12-м на Востоке.