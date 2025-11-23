«Денвер» проиграл «Сакраменто» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 128:123 (30:35, 31:30, 30:27, 37:31) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрали оформивший дабл-дабл Рассел Уэстбрук (21 очко, 11 передач) и Деннис Шрёдер (21). У «Денвера» самым результативным стал сербский центровой Никола Йокич (44 очка, 13 подборов).