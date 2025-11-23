«Денвер» проиграл «Сакраменто» в матче НБА

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Денвер Наггетс» на своем паркете уступил «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 128:123 (30:35, 31:30, 30:27, 37:31) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрали оформивший дабл-дабл Рассел Уэстбрук (21 очко, 11 передач) и Деннис Шрёдер (21). У «Денвера» самым результативным стал сербский центровой Никола Йокич (44 очка, 13 подборов).
«Денвер» идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 12 побед при 4 поражениях. «Сакраменто» (4 победы, 13 поражений) прервал серию из восьми поражений и располагается на предпоследнем, 14-м месте.
Результаты других матчей:
«Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс» — 133:121;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Атланта Хокс» — 98:115;
«Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» — 116:129;
«Чикаго Буллз» — «Вашингтон Уизардс» — 121:120;
«Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлис» — 96:102.