«Бруклин» проиграл «Нью-Йорку» в матче НБА, Демин набрал 9 очков.

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. «Бруклин Нетс» на своем паркете проиграл «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Бруклине, завершилась со счетом 113:110 (24:26, 27:22, 38:27, 24:25) в пользу гостей, в составе которых больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл Карл-Энтони Таунс (37 очков, 12 подборов). У «Бруклина» самым результативным стал Ноа Клауни (31 очко).
Разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин набрал 9 очков. Также на счету россиянина шесть подборов и две результативные передачи за 28 минут на площадке.
«Бруклин» (3 победы, 14 поражений) располагается на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк» (10−6) идет на пятой строчке.