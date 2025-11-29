Демин стал самым результативным игроком в матче «Бруклина» и «Филадельфии»

Все очки Демин набрал во второй половине встречи, что стало повторением рекорда клуба среди новичков: в сезоне-2006/07 столько же очков за одну половину набрал Маркус Уильямс. Также россиянин стал первым новичком «Бруклина» с 2022 года после Кэмерона Томаса, набравшим 23 очка в одной игре. Защитник также обновил личные рекорды по подборам (9), по времени на площадке (30 минут 29 секунд) и по успешным трехочковым броскам (5), что стало третьим результатом среди новичков в истории «Нетс».