Демин стал самым результативным игроком в матче «Бруклина» и «Филадельфии»

«Бруклин» уступил «Филадельфии» в матче НБА, Демин набрал 23 очка.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. «Бруклин Нетс» уступил «Филадельфии Севенти Сиксерс» в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата лиги.

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 115:103 (31:33, 32:25, 24:27, 28:28) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча впервые стал россиянин Егор Демин из «Бруклина», набравший рекордные для себя 23 очка.

Проводящий дебютный сезон в НБА разыгрывающий также отметился девятью подборами, пятью результативными передачами и двумя блокшотами. В составе победителей больше всех очков набрал Тайриз Макси (22), его партнер по команде Доминик Барлоу оформил дабл-дабл (10 очков, 10 подборов).

Все очки Демин набрал во второй половине встречи, что стало повторением рекорда клуба среди новичков: в сезоне-2006/07 столько же очков за одну половину набрал Маркус Уильямс. Также россиянин стал первым новичком «Бруклина» с 2022 года после Кэмерона Томаса, набравшим 23 очка в одной игре. Защитник также обновил личные рекорды по подборам (9), по времени на площадке (30 минут 29 секунд) и по успешным трехочковым броскам (5), что стало третьим результатом среди новичков в истории «Нетс».

«Бруклин» с одной победой в четырех играх занял последнее, пятое место в таблице группы В Западной конференции и не вышел в плей-офф. «Филадельфия» с аналогичной статистикой побед расположилась строчкой выше и также завершила участие в турнире.

Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года.

Кубок НБА проводится в два этапа: групповой и плей-офф. Участники турнира разделены на шесть групп по пять команд, где каждый клуб сыграет по четыре матча (два дома, два на выезде). Победители групп и лучшие две команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф. Турнир завершится 16 декабря, каждый игрок команды-победителя Кубка НБА получит более 500 тысяч долларов.

