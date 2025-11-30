Ричмонд
«Денвер» с дабл-даблом Йокича обыграл «Финикс» в матче НБА

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Финикс» в матче НБА.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. «Денвер Наггетс» обыграл «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Аризоне завершилась со счетом 130:112 (30:25, 33:35, 33:25, 34:27) в пользу «Денвера». Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Финикса» Диллон Брукс, набравший 27 очков. У «Денвера» Никола Йокич оформил дабл-дабл (26 очков, 10 передач).

«Денвер» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 14 побед при 5 поражениях. «Финикс» (12 побед, 9 поражений) располагается на седьмой строчке.

Результаты других матчей:

«Миннесота Тимбервулвз» — «Бостон Селтикс» — 119:115;

«Шарлотт Хорнетс» — «Торонто Рэпторс» — 118:111;

«Индиана Пэйсерс» — «Чикаго Буллз» — 103:101;

«Майами Хит» — «Детройт Пистонс» — 135:138;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:96;

«Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс» — 116:99;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 110:114.