«Бруклин» обыграл «Нью-Орлеан» в матче НБА, у Демина 8 очков

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Бруклин Нетс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 119:101 (35:24, 27:20, 34:31, 23:26) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Майкл Портер, на счету которого 35 очков. У его партнера по команде Ника Клэкстона трипл-дабл (14 очков, 11 подборов, 10 передач). В составе соперника больше всех очков набрал Трей Мерфи (23).
Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин набрал восемь очков, совершил четыре подбора и отдал семь результативных передач за 25 минут на площадке.
«Бруклин» (6 побед, 17 поражений) занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. «Нью-Орлеан» (3 победы, 21 поражение) идет на последней, 15-й строчке на Западе.
Результаты других матчей игрового дня:
«Вашингтон Уизардс» — «Атланта Хокс» — 116:131;
«Детройт Пистонс» — «Милуоки Бакс» — 124:112;
«Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 94:99;
«Майами Хит» — «Сакраменто Кингз» — 111:127;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:106;
«Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс» — 122:109.