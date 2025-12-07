Ричмонд
«Бруклин» обыграл «Нью-Орлеан» в матче НБА, у Демина 8 очков

Семь передач Демина помогли «Бруклину» обыграть «Нью-Орлеан» в матче НБА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. «Бруклин Нетс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 119:101 (35:24, 27:20, 34:31, 23:26) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Майкл Портер, на счету которого 35 очков. У его партнера по команде Ника Клэкстона трипл-дабл (14 очков, 11 подборов, 10 передач). В составе соперника больше всех очков набрал Трей Мерфи (23).

Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин набрал восемь очков, совершил четыре подбора и отдал семь результативных передач за 25 минут на площадке.

«Бруклин» (6 побед, 17 поражений) занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. «Нью-Орлеан» (3 победы, 21 поражение) идет на последней, 15-й строчке на Западе.

Результаты других матчей игрового дня:

«Вашингтон Уизардс» — «Атланта Хокс» — 116:131;

«Детройт Пистонс» — «Милуоки Бакс» — 124:112;

«Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 94:99;

«Майами Хит» — «Сакраменто Кингз» — 111:127;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:106;

«Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс» — 122:109.

Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
