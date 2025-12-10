Добавил в корзину: как Егор Дёмин адаптируется в НБА

— У каждого игрока НБА свой уникальный путь в баскетболе, — поделился мнением об игре Егора Датч Гейтли, который отвечает в «Бруклине» за развитие молодых талантов. — В нашей команде нет опытных разыгрывающих. Нам просто необходимо, чтобы на этой позиции стабильно играли молодые. В тренерском штабе «Нетс» мы всегда знали, что у Дёмина отличная передача и отменное чувство игры. В первых матчах у него присутствовала неуверенность, когда нужно было проходить в «краску». Но с первого выхода в старте Дёмин делает это гораздо лучше: уверенно проходит с дриблингом под кольцо и четко завершает обеими руками. Показательно, что иногда он даже пытается забивать через соперника сверху. На наших глазах у него произошел огромный прогресс. Если бы на это ушло три месяца, никто бы и ухом не повел. Это было бы нормально. А Егор прибавил всего за несколько дней. Нам, тренерам «Бруклина», приятно наблюдать за тем, как он с каждым матчем становится более уверенным в своих навыках.