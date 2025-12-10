Добавил в корзину: как Егор Дёмин адаптируется в НБА

Егор Дёмин успешно проводит свой дебютный сезон в сильнейшей баскетбольной лиге мира. 19-летний россиянин регулярно выходит в стартовой пятерке «Бруклина» и заслужил много позитивных отзывов за свою игру от главного тренера «Нетс» Жорди Фернандеса и экспертов. Подробнее о последних матчах нашего разыгрывающего в НБА — в материале «Известий».
Тяжелый график
Декабрь для «Бруклина» стартовал хорошо — с трех успехов в первых четырех зимних играх. Обыграв «Шарлотт», «Чикаго» и «Новый Орлеан», «Нетс» оступились только в домашней игре с «Ютой». По этим результатам важно отметить несколько моментов. Во-первых, тренер «Бруклина» Жорди Фернандес, похоже, нашел ударное сочетание игроков на решающие моменты четвертых четвертей (как ее окрестили — Jumbo five, или «Гигантская пятерка»). Очевидно, что разыгрывающему ростом 206 см в ней не могло не найтись места. Во всех декабрьских играх Дёмин был на площадке в самые важные моменты вторых половин. Но во встрече с «Ютой» (3 очка, 1 подбор, 2 передачи) российский защитник сыграл не очень удачно. Правда, по классической для наших краев зимней причине — простуде.
— Игру против «Юты» Егор провел без присущей ему энергии, — приводит слова Жорди Фернандеса издание The New York Post. — Причина в инфекции верхних дыхательных путей. Несмотря на болезнь, Егор очень старался действовать против «Джаз» со своей обычной отдачей. Врачи разрешили ему играть, и выпустить его на площадку было моим решением. Но свой уровень он, конечно, не показал. Егору сейчас нужно, прежде всего, хорошо отдохнуть, выспаться и восстановить свои силы.
Нынешнему «Бруклину» до победы в Национальной баскетбольной ассоциации далеко. Но шаги в правильном направлении в начале декабря заметны хорошо. Один из них заключается в том, что «Нетс» не позволили «Пеликанам» вернуться в эту игру. Да, пару небольших рывков гости совершили. Но каждый раз «Бруклин» находил на них ответ. В итоге победа со счетом 119:101 продолжает более чем удачный старт «Нетс» в этом месяце.
— В этом матче мы выиграли три четверти из четырех и пропустили всего 100 очков, — сказал на послематчевой пресс-конференции тренер «Нетс» Жорди Фернандес. — Среди позитивных шагов вперед не могу не отметить, что мы играли в правильный баскетбол на обеих половинах площадки. В НБА побеждать всегда непросто, так как любая команда лиги по-своему хороша. Сегодня я бы отметил результативную игру Майкла Портера и то, как она помогает всем его партнерам. Также достойны внимания трипл-дабл Ника Клэкстона, эффективная игра со скамейки запасного Дейрона Шарпа и семь результативных передач Егора Дёмина и то, как он сыграл в защите в четвертой четверти, подставившись под проходящего соперника и форсировав встречный фол. Очень важно, когда игроки могут таким образом пожертвовать собой в нужном эпизоде ради успеха команды. Горжусь этим".
Еще одним важным для «Нетс» моментом начала декабря была стабильная игра Дэнни Вульфа. Этот новичок пропустил начало сезона из-за травмы. Зато в последних пяти матчах центровой ростом 213 см набирает 12,4 очка и делает 5,8 подбора в среднем за игру. Более того, Вульф забивает 44% трехочковых и успевает сделать две с половиной передачи. Другими словами, представляет собой ультрасовременный вариант большого, с классическими навыками игры в посте и отличной культурой паса.
— Дэнни очень умный игрок с высоким уровнем баскетбольного IQ, — делился мнением изданию The New York Post о новичке Жорди Фернандес. — Его вклад в наш хороший розыгрыш мяча в позиционном нападении в последних матчах был весьма ощутимым.
Вряд ли Дэнни будет претендовать на место основного разыгрывающего «Нетс». Но то, что команда получила еще одного отлично пасующего игрока, — это факт.
— Егор попал в очень хорошее место, — сказал «Известиям» экс-игрок «Бруклина» (2014−2016), капитан БК «Зенит» Сергей Карасев. — В «Нетс» много молодых игроков, всем дают шансы. Егора выпускают в стартовой пятерке, значит, рассчитывают на своего проспекта (все-таки выбрали его под восьмым номером драфта). Однозначно надо пользоваться этим и показывать все свое мастерство. При этом важно понимать, что график чрезвычайно тяжелый, времени на восстановление почти нет. Поэтому первый год будет очень тяжелым во всех смыслах.
Выше только трое
Пока же лучший свой матч в НБА Егор провел в конце ноября, набрав 23 очка, 9 подборов и 5 передач в проигранной встрече с «Филадельфией». Из россиян больше в сильнейшей лиге мира набирали только Андрей Кириленко (31 очко), Тимофей Мозгов (28) и Алексей Швед (25).
— У каждого игрока НБА свой уникальный путь в баскетболе, — поделился мнением об игре Егора Датч Гейтли, который отвечает в «Бруклине» за развитие молодых талантов. — В нашей команде нет опытных разыгрывающих. Нам просто необходимо, чтобы на этой позиции стабильно играли молодые. В тренерском штабе «Нетс» мы всегда знали, что у Дёмина отличная передача и отменное чувство игры. В первых матчах у него присутствовала неуверенность, когда нужно было проходить в «краску». Но с первого выхода в старте Дёмин делает это гораздо лучше: уверенно проходит с дриблингом под кольцо и четко завершает обеими руками. Показательно, что иногда он даже пытается забивать через соперника сверху. На наших глазах у него произошел огромный прогресс. Если бы на это ушло три месяца, никто бы и ухом не повел. Это было бы нормально. А Егор прибавил всего за несколько дней. Нам, тренерам «Бруклина», приятно наблюдать за тем, как он с каждым матчем становится более уверенным в своих навыках.
Следующую игру команда Дёмина проведет в субботу, 13 декабря, в гостях против «Даллас Маверикс».
Дмитрий Гарин