«Лейкерс» проиграли «Сан-Антонио» в четвертьфинале Кубка НБА

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете проиграл «Сан-Антонио Спёрс» в матче четвертьфинала Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 132:119 (39:30, 31:28, 34:29, 28:32). В составе «Лейкерс» больше всех очков набрал Лука Дончич (35), также дабл-дабл в активе Леброна Джеймса (19 очков, 15 подборов). У «Сан-Антонио» самым результативным стал оформивший дабл-дабл Стефон Касл (30 очков, 10 подборов).
«Сан-Антонио» вышел в полуфинал турнира, где сыграет против клуба «Оклахома-Сити Тандер», который в ночь на четверг по московскому времени на своем паркете разгромил «Финикс Санс» со счетом 138:89 (38:23, 36:25, 36:24, 28:17).