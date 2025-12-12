Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Сакраменто» в матче НБА

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. «Сакраменто Кингз» уступил «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сакраменто закончилась победой гостей со счетом 136:105 (41:26, 36:28, 32:27, 27:24). Самым результативным игроком встречи стал Никола Йокич из «Наггетс», оформивший дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов. У «Кингз» больше всех очков набрал Малик Монк — 18.
«Денвер» выиграл четвертый матч подряд и с 18 победами в 24 встречах идет на втором месте в Западной конференции, где «Сакраменто» (6 побед в 25 играх) располагается на 14-й позиции.
Результаты других матчей:
- Милуоки Бакс«- “Бостон Селтикс” — 116:101;
- “Нью-Орлеан Пеликанс” — “Портленд Трэйл Блэйзерс” — 143:120;
- “Хьюстон Рокетс” — “Лос-Анджелес Клипперс” — 115:113.