Тренер «Бруклина» раскритиковал игру Демина в матче с «Далласом»

Фернандес: Демин должен играть лучше, иначе кто-то другой заберет его время.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Демин может потерять игровые минуты, если не будет действовать на площадке лучше, сообщил журналист Эрик Слэйтер в соцсети Х со ссылкой на тренера нью-йоркской команды Жорди Фернандеса.

В субботу «Бруклин» уступил клубу «Даллас Маверикс» со счетом 111:119. Демин набрал три очка, сделал один подбор и отдал одну передачу за 18 минут на площадке.

«Он должен играть лучше, иначе его игровое время сократится, и кто-то другой воспользуется этим», — заявил Фернандес.

Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. В текущем регулярном чемпионате россиянин провел 21 матч, в среднем набирая 8,3 очка, делая 3,7 передачи и совершая 3,3 подбора.

